Певицу Веру Брежневу раскритиковали за клип на песню «Зупини», в котором она позирует в нижнем белье с полуголым мужчиной. Как сообщает «Газета.Ru», негативные комментарии появились в соцсетях исполнительницы.

Брежнева выложила отрывок из клипа. В нем певица предстала в прозрачном лифе с вышивкой в виде глаз, черных трусах с завышенной талией, кружевных перчатках, колготках и туфлях на платформе. На части кадров исполнительница поет, а на другой части — танцует с мужчиной, который одет только в брюки.

Подписчики в комментариях не оценили видео. Некоторые назвали его «безвкусным» и «вульгарным», заявив, что Брежнева «скатилась ниже плинтуса».

«Много лет и такая вульгарщина», «Вера, где ваша прежняя статность», «Надо уметь красиво стареть, а не так», «Как может зарабатывает», — писали комментаторы.

Напомним, что Брежнева уехала из России вместе со своим на тот момент еще супругом Константином Меладзе после начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2023 года знаменитости выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. В октябре того же года певица призналась, что развелась с мужем.