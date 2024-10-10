«Дамочка, вы не на ту напали». Седокова готовится к суду

Певица Анна Седокова готовит иск к блогеру, распространившей недостоверную информацию о сотрудничестве с ней. Об этом певица рассказала на своей странице в одной из соцсетей.

Седокова отметила, что сначала обратила внимание на ложную информацию о якобы появившемся у нее «любовнике-бизнесмене», которую опубликовало множество пабликов. Затем певица заметила, что настоящей целью этих постов была реклама.

«В конце этой новости упоминается имя некой дамы-инфобизнесменши, которая, спасибо большое, «помогла» мне заработать денег. Которую я в жизни никогда не видела, не знаю и знать не хочу. Вы понимаете, как разводят просто людей? Дамочка, вы вообще не на ту напали», - заявила певица.

Седокова подчеркнула, что «не даст себя в обиду» и не позволит обманывать своих поклонников. Певица опубликовала скриншот одного из постов, в котором утверждалось, что блогер «помогает увеличивать средства всем желающим», в том числе и «обычным людям, которые хотят улучшить свое финансовое положение».

«К вам готовится иск. И я сейчас вам сделаю невероятную рекламу, если вы хотели, чтобы все знали, что вы - разводила и аферистка. Делаем так?» - заявила певица.

Она добавила, что иски также готовятся к пабликам, разместившим эти посты. По словам Седоковой, посты с ложной информацией были рекламными, но в них не был указан Erid - уникальный идентификатор интернет-рекламы. Певица призвала подписчиков беречь свои деньги и не доверять непроверенной информации. Она отметила, что посты, в частности, размещались в блогах для мам.