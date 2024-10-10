aespa выпустили сингл-альбом из сольных треков участниц SYNK: PARALLEL LINE

Женская K-pop-группа aespa представила сингл-альбом SYNK: PARALLEL LINE. Пластинка содержит четыре песни, написанные и исполненные каждой участницей в ходе текущего мирового тура квартета.

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Композиции записаны в разных жанрах. Трек Карины UP — энергичный хип-хоп; Dopamine от Жизель — R&B в среднем темпе, созданный в соавторстве с Синтарой Ясудой, продюсером релиза Eternal (2024) Арианы Гранде; «Bored!» от Ниннин — танцевальный R&B, а Spark от Винтер — сентиментальный поп с примесью хауса.

21 октября увидит свет пятый EP aespa — Whiplash.

Недавно девушки поделились ремиксом канадской артистки Граймс на их песню Supernova.