ФНС ликвидировала компанию по производству готовых наборов еды рэпера Сереги

ФНС ликвидирует компанию рэп-исполнителя Сергея Пархоменко, известного под псевдонимом Серега, которая занималась изготовлением и продажей готовых наборов еды. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что фирма «ЛБВМС» существовала с 2017 года. Ее уже трижды пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации юридического лица. При этом в 2020 году ее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Также у компании накопились внушительные долги по обязательным пенсионным взносам. Сейчас певец живет в Белоруссии, но часто приезжает в Россию, передает Telegram-канал.

В среду, 9 октября, ФНС заблокировала счета компании «Диафильм», принадлежащей музыканту Гарику Сукачеву и актеру Дмитрию Харатьяну. «Вечерняя Москва» выяснила, почему компании может грозить ликвидация.

До этого счета новой фирмы певицы Аниты Цой, выпускающей домашние соленья, заблокировала ФНС. Компанию ООО «Фудстар» она открыла в апреле этого года. Отмечается, что продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса.