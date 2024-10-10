Пугачева попыталась вывезти из РФ антиквариат стоимостью в $20 млн

Певица Алла Пугачева попыталась переправить за границу антиквариат на сумму примерно в 20 млн долларов (около 180 млн рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, в один из своих прошлогодних визитов Примадонны ее представители описали антикварное имущество, которое хранится в замке исполнительницы в подмосковной деревне Грязь. В список попали французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков. Груз оформили на супруга певицы, комика Максима Галкина*. Коробки с ценностями должны были отправить самолетом из аэропорта Шереметьево, однако на таможню предоставили неполный пакет документов, из-за чего в пересылке отказали.

Опрошенные Shot антиквары и коллекционеры оценили стоимость коллекции Пугачевой в 20 млн долларов. Многие из работ редкие и представляют музейный интерес. Например, цена на картину «Мадонна с младенцем и двумя ангелами» Доменика Пулиго, современника Леонардо да Винчи, на аукционах начинается от 1 млн долларов. Также в коллекции певицы есть «Вид на город у реки с ветряной мельницей» руки художника Яна ван Гойена — современника Рембрандта. За свою жизнь автор написал 1200 картин.

Знакомый Пугачевой предрек снос «странного» замка в Грязи

Напомним, что Пугачева и Галкин* уехали из России после начала спецоперации. В 2023 году певица дважды приезжала в страну: на похороны модельера Валентина Юдашкина в мае 2023 года и на звукозаписывающую студию в Твери в ноябре. Тогда же она заезжала в свой подмосковный замок.

В октябре СМИ сообщили, что Пугачева все еще продолжает зарабатывать в России. Сейчас в стране продолжают действовать ИП Примадонны и туристическая фирма, учредителем которой числится певица.

* признан Минюстом иностранным агентом