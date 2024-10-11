Сын Сергея Жукова рассказал, на какой музыке вырос

14-летний Энджел Жуков, сыгравший своего отца в молодости в художественном фильме «Руки Вверх!» (2024), признался, что слушал песни группы с малых лет. Юный актер также рассказал о процессе съемок.

Жуков-младший поделился, что, читая сценарий, он иногда сомневался в достоверности изложенных в нем событий. Об этом он рассказал в шоу «ОК на связи!».

«Было много моментов, когда я спрашивал: «Пап, нет, ну такого не может быть». Он такой: «Да, сынок, было, было дело».

При этом, по словам юного артиста, Сергей Жуков пытался сохранить профессиональные отношения с сыном на съемочной площадке.

Фильм, рассказывающий об истории культовой группы «Руки Вверх!» (2024), вышел в прокат 10 октября. А за несколько дней до премьеры генеральный директор музыкального издательства «Джем» обвинил Жукова в незаконном использовании песен группы в картине.