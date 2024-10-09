Алена Яковлева встала на сторону Муцениеце в конфликте с Прилучным

Ситуация, возникшая между Агатой Муцениеце, Павлом Прилучным и их детьми, привлекает все больше внимания. Напомним, что сын актеров предпочел жить с семьей отца, о чем недавно рассказала Агата. Мальчик, по ее словам, не поддерживает общение с ней и сестрой Мией.

Свой комментарий по поводу происходящего дала народная артистка страны Алена Яковлева, дочь Юрия Яковлева. Она работала с Муцениеце на съемках сериала «Я знаю твои секреты». Актриса считает Агату прекрасным человеком и заботливой матерью.

«На площадке она каждую секунду была на связи с детьми. Она любит их, много ими занимается. Это не мешало работе, но я видела, что она постоянно находилась с ними на связи. Она крайне эмоционально и ответственно относится к ним», — сказала Яковлева журналистами издания The Voice.

Алена добавила, что в свое время тоже пережила развод. Ее дочь долгое время не общалась с отцом по своему желанию, хотя Яковлева не препятствовала их встречам. Актриса также отметила, что дети часто становятся заложниками таких ситуаций, и поэтому их особенно жаль. «Я считаю, что лучше один хороший родитель, чем два плохих», — подытожила Яковлева.