Агата Муцениеце улетела из России после того, как отдала дочь Прилучному. Об этом стало известно из соцсетей.

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Агата Муцениеце рассказывала, что давно планировала поездку за границу. Накануне она оставила дочь Мию вместе с бывшим мужем Павлом Прилучным и братом Тимофеем, который живет с отцом.

Теперь же актриса раскрыла место отдыха — она улетела в Испанию.

«Через несколько часов, к вечеру, я буду в Мадриде и проведу там почти шесть дней. Внимание вопрос: что обязательно нужно сделать в Мадриде? Что обязательно нужно посетить, куда сходить? Лучшие места. Срочно пишите!» — поинтересовалась Муцениеце.

Напомним, между бывшими супругами продолжаются судебные споры по поводу алиментов и того, с кем останутся жить их дети.