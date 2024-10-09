Продюсер не исключил, что пропажа дочери Успенской была пиаром

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что певица Любовь Успенская могла придумать историю с пропажей дочери, чтобы привлечь аудиторию на фоне низких продаж билетов на концерты. Газета.Ru

«Если продажи билетов на концерты действительно были крайне низкими, то, на мой взгляд, история с дочкой была последним спасительным вариантом для того, чтобы подстегнуть продажи», — высказался эксперт. Бабичев не исключил, что наследница Успенской Татьяна Плаксина уехала от матери из-за ссоры с родительницей, а команда певицы решила раскрутить новость, чтобы фамилия артистки «вошла в каждый дом». News.ru

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Любовь Успенская перенесла все запланированные на октябрь концерты в Москве и Подмосковье. Российская газета