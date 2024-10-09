«Вице-миссис Вселенная» стала 44-летняя россиянка

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова заняла третье место на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2024", получив титул второй вице-миссис. Об этом сообщили ТАСС организаторы с российской стороны.

© Соцсети

Финал международного конкурса красоты прошел в городе Инчхоне (Южная Корея). В нем участвовали женщины из АТР, ЕС, США и постсоветского пространства.

"Жительница Алтайского края Наталья Чистякова завоевала третье место на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2024" (Mrs. Universe 2024), став второй вице-миссис. За корону победительницы боролись 115 финалисток", - говорится в сообщении.

Победительнице 44 года, она живет в Барнауле и воспитывает тринадцатилетних дочек-двойняшек. Ранее Наталья завоевала титул "Миссис Россия Вселенная - 2024" на национальном этапе конкурса, что обеспечило ей выход в финал. "Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса. Сегодня, в 44 года, я стала одной из самых красивых женщин Вселенной. Очень рада вернуться домой с такой престижной наградой", -рассказала Чистякова.

Международный конкурс красоты "Миссис Вселенная" проводится с 2007 года. Участвовать в нем могут замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет. В прошлом 2023 году победу в конкурсе одержала жительница Удмуртии Елена Максимова.