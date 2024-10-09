Известный режиссер назвал большую ошибку Пугачевой

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров не считает Аллу Пугачеву предательницей России, поскольку у певицы есть право на свое мнение.

Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Понятно, что если вы высказываете свое мнение, то оно может совпадать с мнением большинства. И понятно, что Алла Борисовна находится во внутреннем конфликте с большей частью населения РФ. Считаю, что она допустила большую ошибку», — заявил он.

По мнению Шахназарова, ошибка Пугачевой заключается в том, что она потеряла российскую аудиторию — но это «ее дело, ее право». Режиссер назвал Пугачеву талантливой актрисой и опытным человеком, который сам принял подобное решение.

Также Шахназаров высказался о цензуре в России — он считает, что ее нет.

«Я ни разу не видел, чтобы кто-то на официальном уровне отдал приказ о запрете на выступление такому-то актеру», — высказался режиссер.

Концерты Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и других некоторых уехавших из России артистов Шахназаров считает невозможными только из-за того, что большая часть населения не согласна с их позицией.

«Понятно, что люди не только не пойдут на его [Макаревича] концерт, но и будут писать, требовать и устраивать протестные акции. Им нельзя это запретить. Но это никак не связано с каким-либо указанием сверху», — заявил режиссер.