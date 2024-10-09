Успенская отменила часть концертов из-за скандала с пропажей дочери

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Любовь Успенская решила отменить все свои концерты в Москве и Московской области, запланированные на октябрь. Представитель артистки заявил каналу, что выступления перенесли на следующий год.

Собеседник Mash подчеркнул, что остальные выступления Успенской, начиная с ноября, пройдут по плану. Перенос коснется концертов в городах Орехово-Зуево, Коломна, Сергиев Посад, Ярославль и Москва.

В ближайшее время команда Успенской опубликует новую информацию о выступлениях. Как отмечает Mash, представители артистки отказались «комментировать состояние Любови».

Неделю назад пресс-секретарь певицы Александр Иваненко рассказал «Аргументами и фактам», что дочь певицы Татьяна Плаксина пропала в Москве в конце сентября. Утверждалось, что певица и люди из ее окружения связывают исчезновение с поездками Плаксиной в ЛНР и ДНР. Позже РИА Новости сообщило со ссылкой на представителей Успенской, что ее дочь нашлась в Израиле.