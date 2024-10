Wagakki Band объяснили, почему решили сделать перерыв в карьере

Коллектив из Токио, сочетающий рок с традиционными японскими инструментами, изначально объявил о своем неожиданном решении в январе.

В интервью Billboard музыканты признались, что, создав группу, вложили в нее все силы и перестали заниматься собственными проектами. По словам участника Wagakki Band Бэни Нинагава, перерыв также позволит артистам улучшить свои навыки и лучше играть вместе в будущем. Вокалистка Юко Судзухана добавила, что новость о паузе часто передавалась неточно в СМИ. По этой причине девушке много писали люди, беспокоящиеся, что команда распалась.

9 октября состоялся релиз сборника лучших песен Wagakki Band, подводящий итог их десятилетнему творческому пути, — All Time Best Album Thanks: Yasou no Oto.

