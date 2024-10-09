Кети Топурия вышла в свет впервые после родов

Солистка группы A'Studio Кети Топурия впервые вышла в свет после декрета. Как сообщает «МК», она призналась, что все еще находится в процессе похудения — по словам артистки, у нее 8 лишних килограммов.

Топурия появилась вместе с остальными участниками коллектива на премьере фильма «Стоп, ночь», который сняли на основе песен A’Studio. Присутствующие на показе отмечали ее хорошую форму. На вопрос, как ей удалось сбросить лишние килограммы, Топурия заявила, что на самом деле находится ещё в процессе похудения.

«Я не считаю, что прекрасно выгляжу, потому что у меня целых восемь лишних килограммов. И они сбрасываются, кстати, не так быстро, как в прошлые разы. Возраст все-таки о себе дает знать. Но, с другой стороны, я не то, чтобы как бомба хожу, поэтому все нормально», — сказала солистка.

Топурия добавила, что старается не есть тесто, сахар и придерживаться правильного питания, однако избавиться от лишнего не позволяют гормоны. «Тут хоть жри, хоть не жри», — добавила она.

Напомним, что певица замужем за бизнесменом Львом Деньговым. В июле она родила ему дочь Николь. Также у Топурии есть сын Адам и дочь Оливия от первого брака.