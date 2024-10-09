Собчак раскрыла свое отношение к Ивлеевой после отмены из-за «голой вечеринки»

Накануне Настя Ивлеева опубликовала длинный пост, в котором ответила на многочисленные слухи о своей жизни после отмены из-за «голой вечеринки». В своем обращении к общественности телеведущая в числе тех, кто за эти 10 месяцев творческого отпуска обращался к ней с предложением помочь или начать сотрудничать, упомянула Ксению Собчак.

Подробностей общения с журналисткой блогер не раскрыла. Все разъяснить поспешила сама Ксения Анатольевна, молниеносно отреагировав ответным постом в своем Telegram-канале. Так, Ксения подтвердила, что действительно общалась с Анастасией в период, когда ту всюду отменяли, потому как хотела по-человечески ее поддержать.

Так как я тут непонятно как оказалась, перечислена рядом в компании Соловьева и других, хочу тоже прокомментировать: я общалась с Настей, чтобы поддержать ее в сложный период. Не знаю, нужно ли ей это было или нет, но мне казалось это правильным. Знаю по себе, как часто люди предают и исчезают из жизни, когда что-то идет не так. Знаю, что многие участники "голой вечеринки" никогда больше не позвонили Насте. Я никогда не буду таким человеком, так как со мной так тоже часто поступали - Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Собчак подчеркнула, что Ивлеева всегда может рассчитывать на ее дружескую поддержку, и выразила уверенность, что все задуманные новые проекты Насти непременно ждет успех.