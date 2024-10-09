Поплавская обратилась к Пескову

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская призвала представителя Кремля Дмитрия Пескова не пускать обратно в Россию уехавших звезд. Так в своем Telegram-канале артистка прокомментировала объявление в международный розыск бывшей телеведущей «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

В ВГТРК есть негласный принцип — тех, кто когда-то работал в компании, но ушел, практически никогда не берут работать обратно. Эту практику давно пора масштабировать на все наше государство. Нужно транслировать этот принцип Пескову — все, кто работал в России и уехал, не должны больше никогда работать в России. Уходя — уходи! — подчеркнула Поплавская.

Во вторник, 9 октября, Курбангалеева была объявлена в международный розыск по делу о распространении фейков о действиях российской армии. Обвинения журналистке предъявлены в заочном режиме, так как она находится за пределами России. Ранее Курбангалееву добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.