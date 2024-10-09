Единственная дочь Элвиса Пресли раскрыла тайну Майкла Джексона

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари в своих посмертных мемуарах рассказала, что до 35-ти лет певец Майкл Джексон ни разу не был с женщиной. И именно от нее он захотел детей. Об этом сообщает People.

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По словам бывшей жены Майкла, он влюбился в нее, когда она была еще замужем за актером Дэнни Кио. Артист уже тогда звал ее под венец, из-за чего женщина была растеряна, но понимала, что тоже чувствует симпатию к звезде.

Еще больше шокирована Лиза Мари была, когда узнала, что Джексон в 35 лет был невинен. Оказалось, что многие женщины пытались начать с ним отношения, в том числе Мадонна, но он был против.

«Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг», - призналась Пресли.

Однако, несмотря на сомнения Лизы Мари, она все же согласилась выйти замуж за Джексона. Но брак их продлился всего два года. Расстались знаменитости друзьями.

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