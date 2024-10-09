ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета компании артиста Дмитрия Харатьяна и рокера Гарика Сукачева. Их совместная фирма «Диафильм», которая занималась кинопроизводством, может быть ликвидирована, сообщает Telegram-канал Shot.

Харатьян и Сукачев основали организацию в 2019 году вместе с общей знакомой, финансовым директором Анастасией Жидковой. Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% фирмы, их компаньонке — 20%. Артисты собирались снимать кино и телепередачи, но им это не удалось: уже в 2022 году компания не предоставила каких-либо отчетных документов. Тогда же был зафиксирован убыток в 461 тысячу рублей.

ФНС запрашивала отчетность, а Пенсионный фонд даже штрафовал «Диафильм» за отсутствие документов. В результате из-за отсутствия налоговой декларации ведомство решило заблокировать счета. Канал отмечает, что Сукачева и Харатьяна ситуация, скорее всего, не беспокоит. Музыкант активно гастролирует, а актер занят в съемках музыкального драмеди «ВИА "Васильки"».