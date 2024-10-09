Друзья Бондарчука раскрыли причину его развода с Андреевой

Друзья режиссера Федора Бондарчука раскрыли подробности его отношений с женой Паулиной Андреевой. По словам источников, актриса ушла от мужа еще полгода назад. И причина вовсе не в измене, а в разных образах жизни. Об этом сообщает Kp.ru.

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В окружении пары отметили, что в апреле этого года Паулина собрала свои вещи и заявила Бондарчуку о намерении развестись. Сейчас вместе с сыном она живет в Петербурге, а Федор в Москве. Друзья супругов подчеркнули, что режиссер не оставляет попыток помириться и воссоединиться с женой. Официально развод они пока не оформили.

«Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит и хочет вернуть», - рассказали инсайдеры.

Близкие пары признались, что Бондарчук и Андреева слишком разные. Актриса ведет более закрытый образ жизни, не любит шумные компании, а ее муж — полная противоположность.

«Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался. Привык с юности к богемному образу жизни. А Паулина семейная, тихая. Она ушла от Федора еще в апреле», - заявили в окружении звезд.

Сейчас, как утверждают источники СМИ, Бондарчук сильно переживает и находится в депрессии.

Ранее Федора Бондарчука заподозрили в романе с экс-возлюбленной Павла Табакова.