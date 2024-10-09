Агутин вспомнил, как у него оторвался тромб: «Отлетел бы сразу»

Певец Леонид Агутин рассказал в интервью с Романом Костомаровым, что у него были серьезные проблемы с тромбом.

Агутин отметил, что проблемы со здоровьем начались после перенесенного коронавируса. Артист предположил, что его состояние могло ухудшиться якобы из-за вакцинации.

"Я грешу на вакцинацию, честно говоря. Потому что тромбообразование началось тогда", — поделился певец.

Агутин объяснил, что его удивило появление тромба, так как он ведет здоровый образ жизни. По словам певца, он занимается спортом, "питается как кролик", пьет много воды и часто ходит.

Агутин вспомнил, как потянул ногу на съемках. После работы он почувствовал, что не может идти из-за боли, поэтому обратился в больницу.

"А я ходил ко врачу, но другие процедуры делал. Тоже по ногам, но другие вопросы. У меня была шпора. Мне делали ударно-волновую терапию. Слава богу, на другой ноге. Если бы на той же, где делали ударно-волновую, я бы отлетел сразу. Прямо на этой процедуре", — рассказал исполнитель.

Агутин попросил врача сделать ему новокаиновую блокаду, чтобы он мог работать. Медик решил проконсультироваться с коллегой. УЗИ показало, что у певца оторвался тромб и нужна была срочная операция. Ему сразу сделали хирургическое вмешательство. Агутин признался, он до сих пор не понимает, как с его образом жизни образовался тромб.