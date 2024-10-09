Названа сумма, которую предложили Канье Уэсту за концерт в Москве

Американскому рэперу Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов (около 72 млн рублей) за концерт в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнитель сперва согласился, но потом захотел еще больший гонорар.

По информации канала, крупнейшие организаторы связывались с Канье четыре раза. Так, агентство SAV Entertaiment, принадлежащее жене журналиста Владимира Познера, предлагало примерно 5 млн долларов. Компания PMI была готова заплатить рэперу около 4 млн долларов. TCI предлагало еще меньше — 3 млн долларов.

Самый большой гонорар в 8 млн долларов Уэсту назначила неназванная российская компания. По информации Mash, это одна из крупнейших промышленных организаций РФ. На ней исполнитель остановился, но после передумал, попросив еще больше. Все потенциальные организаторы рассматривали несколько площадок, однако в свой приезд в Москву Канье изучил только две: «ВЭБ-Арену» и «Лужники».

Канал отмечает, что с некоторыми из компаний переговоры ведутся до сих пор. При этом запросы артиста растут, а организаторы на этом фоне боятся не отбить запрошенную сумму.

Напомним, что Канье Уэст посетил Москву в конце июня. Он приехал на юбилей модельера Гоши Рубчинского, который работает главным дизайнером бренда одежды рэпера Yeezy. СМИ сообщали, что он мог осматривать площадки для будущего концерта в российской столице.