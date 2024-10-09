Актер Уилл Смит закрыл комментарии в блоге после «атаки» русских хейтеров

Актер Уилл Смит решил радикально бороться с русскоязычными хейтерами в Сети. Он закрыл комментарии в блоге, чтобы больше не получать критику из-за участия в вечеринках рэпера P.Diddy.

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Недавно Смита «атаковали» россияне в соцсетях. Из-за теорий вокруг скандала с P.Diddy пользователи стали обвинять звезду в жестоком обращении с сыном. Причем сообщения актеру писали не на английском, а на русском языке. Многие из них были саркастическими. Например: «Уилл, мы тебя отменяем» или «Киркоров с Басковым заходили в вашу дверь?».

Из-за наплыва русских на страницу Уилла недоумевали даже его англоязычные фанаты. Они писали, что ничего не понимают. Впрочем, сам актер отвечать пользователям в итоге не захотел. Он решил просто запретить оставлять в своем блоге комментарии.

Напомним, что Уилл Смит — один из тех артистов, от кого фанаты ждут публичного заявления после разгоревшегося скандала с P.Diddy. Молчат также Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, представители семьи Кардашьян и другие. Однако недавно появилась информация, что почти готов высказаться певец Джастин Бибер. Его считают одним из главных пострадавших от действий рэпера.

Ранее стало известно, что продюсер P. Diddy собирается заплатить более 6 млн долларов за молчание бывшей жертве.