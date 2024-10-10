У певца Джастина Бибера появились проблемы с психикой

У певца Джастина Бибера возникли проблемы с психикой из-за скандала с американским рэпером Пи Дидди.

© Газета.ру

Об этом сообщает издание Us Weekly.

«Джастин сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии. У него длинная история, связанная с Пи Дидди. Обвинения, которые выдвинули против рэпера, ему трудно переварить», — рассказал источник издания.

Инсайдер также отметил, что Джастину Биберу посоветовали держаться на расстоянии от скандала с Пи Дидди. При этом отмечается, что и сам певец не желает иметь ничего общего с этой историей.

До этого в прессе возникли слухи, что в подростковом возрасте Джастин Бибер подвергся насилию со стороны Пи Дидди, с которым дружил на тот момент.

В июле бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Пи Дидди (Шон Комбс – настоящее имя) в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.