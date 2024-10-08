«Би-2» отказались от товарного знака в России

Группа "Би-2" отказалась от правовой охраны своего товарного знака в России. Об этом сказано на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Правообладатель подал заявление об аннулировании прав 26 февраля 2024 года, и в конце февраля правовая охрана была прекращена.

По данным Telegram-канала Mash, обладательницей прав на товарный знак была Мария Крутова, которая представлялась как пресс-секретарь коллектива. Шура и Лева Би-2 решили перерегистрировать товарный знак на женщину после того, как уехали из России. Крутова же решила отказаться от юридической защиты товарного знака после того, как Би-2" задержали в Таиланде.

25 января в Таиланде задержали участников группы "Би-2". Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу. 1 февраля группа "Би-2" прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда.

После этого солист группы "Би-2" Егор Бортник признавался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России.