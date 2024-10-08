У Прилучного обнаружили 370 штрафов за нарушение ПДД

Актера Павла Прилучного штрафовали за нарушение правил дорожного движения 370 раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что по всем штрафам актер должен более 340 тысяч рублей. При этом не указывается, за какой отрезок времени Прилучный получил 370 штрафов.

Среди нарушений актера значатся превышение скорости, нарушения правил стоянки, несоблюдение разметки, тонированные стекла и неуплата парковки.

Прилучный пока никак не прокомментировал данную информацию.