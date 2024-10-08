Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Состояние известной американской певицы Тейлор Свифт достигло $1,6 млрд. В рейтинге она обогнала Рианну, чье состояние составляет $1,4 млрд, и стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, пишет Forbes.

Журналисты пояснили, что самым богатым мужчиной-музыкантом на планете остается рэпер JAY-Z, чье состояние оценивается в $2,5 млрд.

По их данным, Свифт достигла миллиардной отметки в октябре 2023 года во многом благодаря успешному мировому турне Eras Tour, впервые в истории собравшему $1 млрд выручки.

Видеоматериалы ее тура использовались для создания полнометражного фильма. Картина получила номинацию на премию «Золотой глобус» и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый концертный фильм в мировом прокате — его сборы превысили $250 млн.

В Forbes пояснили, что почти $600 млн исполнительница заработала на гонорарах и гастролях. Ее музыкальный каталог эксперты оценивают еще в $600 млн, а принадлежащую певице недвижимость — в $125 млн.

«Тейлор Свифт годами нарабатывала фан-базу не только в США, но и во всем мире и сейчас пожинает плоды. Я думаю, что это не последний ее рекорд, она будет и дальше зарабатывать статуэтки, бить кассу по гастрольным турам просто потому, что индустрия очень сильно изменилась», — отметил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Напомним, что в марте 2024 года певица в четвертый раз была признана самым продаваемым музыкальным исполнителем в мире.

Кроме того, ранее Свифт была признана первой женщиной, четыре альбома которой одновременно попали в топ-10 чарта США. Также она вошла в топ-40 чарта Billboard 200 с семью своими альбомами. До нее этого смогла добиться лишь легенда поп-музыки Уитни Хьюстон.