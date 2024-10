The Doors отметят 60-летие релизом альбомов и книги

Американская рок-группа The Doors представит серию архивных пластинок и 344-страничную книгу Night Divides the Day. Проект посвящен 60-летию легендарного коллектива, которое он отмечает в следующем году.

© Звук

22 ноября на виниле увидит свет сборник The Doors 1967−1971, куда войдут шесть студийников, изданных при жизни фронтмена команды Джима Моррисона, сообщает Billboard. 29 ноября выйдет издание из четырех пластинок Live in Detroit, записанное 8 мая 1970-го на площадке Cobo Arena в Детройте. По словам продюсера Джеффа Джампола, это шоу из 25 песен было самым длинным выступлением The Doors.

Night Divides the Day намечен на начало 2025-го. В книге собраны интервью барабанщика группы Джона Денсмора и гитариста Робби Кригера, редкие материалы Моррисона и клавишника Рэя Манзарека, комментарии друзей и поклонников, коллекция фотографий. Предисловие написал басист Nirvana Крист Новоселич. Все экземпляры подписаны Кригером и Денсмором. В комплекте к изданию идут архивные демо песен Hello, I Love You (1968) и Moonlight Drive (1967) на 7-дюймовом виниле.

В честь 60-го юбилея The Doors будут также проведены выставки и инсталляции, находящиеся на стадии завершения. Кроме того, Денсмор заметил, что хотел бы отыграть праздничный концерт в лос-анджелесском зале Hollywood Bowl, где коллектив выступал в 1968-м.

Ранее команда Робби Кригера выпустила дебютный полноформатник.