Поргина рассказала о своей жизни после смерти Караченцова

Актриса Людмила Поргина рассказала о своей жизни после смерти мужа — актера Николая Караченцова. В беседе с URA.RU она призналась, что потеряла без него смысл жизни.

Поргина поделилась, что «безумно грустит» без мужа и каждый день уговаривает себя «жить дальше».

«Постоянно хожу в церковь, молюсь… Без него мне очень плохо. Как будто яркое освящение выключили. Стараюсь держаться. Понимаю, что мы все — временные на этой земле», — добавила актриса.

Также она рассказала о своей поездки в Болгарию. По словам Поргиной, там она много плавала и ходила, чтобы держать себя в форме. В Москве она тоже ходит на фитнес и занимается дома с помощью гирь. Кроме того актриса делает растяжку, бегает и следит за своим рационом. В ближайших планах у нее поездка в санаторий в Сочи.