Бьорк анонсировала книгу, посвященную своему туру Cornucopia

Исландская экспериментальная певица Бьорк выпустит книгу о своем пятилетнем мировом концертном туре Cornucopia (2019−2023).

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Концерты турне были дополнены виртуальной реальностью и 360-градусным звуком. По задумке артистки VR-технологии сочетались с декорациями театра XIX века. В постановках участвовали исландский хор из 50 человек и группа музыкантов с изготовленными на заказ инструментами вроде водяных барабанов, круглых флейт и магнитных арф. Изображения проецировались на 27 движущихся штор и попадали на различные текстуры и светодиодные экраны. Режиссером шоу выступила классик «нового аргентинского кино» Лукреция Мартель.

Книга Cornucopia: The Book разработана в сотрудничестве с компанией M/M Paris и дополнена фотографиями Сантьяго Фелипе. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее Бьорк анонсировала концертный фильм Cornucopia, посвященный борьбе с изменениями климата.