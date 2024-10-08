В Сети появилось письмо мамы Уитни Хьюстон, адресованное умершей дочери

Пользователи Сети обсуждают трогательное письмо, написанное матерью певицы Уитни Хьюстон, которое она написала для дочери после ее смерти. В нем женщина рассказывала о странных событиях, которые предшествовали уходу из жизни артистки. Содержание послания стало известно Daily Mail.

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О письме Сисси поклонники узнали после ее смерти. Женщина скончалась в 91 год, пережив родную дочь. Похороны Уитни стали тяжелым ударом для ее матери, от которого она не могла оправиться. Уже после прощания с певицей Сисси обратилась к ней на бумаге, рассказав о своих чувствах.

«Ты всегда отдавала, не ожидая ничего взамен, и наша любовь была силой, которая умножала эти благословения все больше и больше. Бог сказал, что пришло время. На днях, 11 февраля, он пришел за тобой», - написала Сисси.

Женщина отметила, что видела знаки, указывающие на скорую смерть дочери. За два месяца до ее кончины она была в депрессии и постоянно плакала, не понимая, по какой причине. А когда она узнала о потере дочери, то услышала, как в дверь ее дома кто-то настойчиво звонил, но снаружи никого не было. Сисси уверена, что это душа Уитни пришла к ней тогда.

«Как я люблю тебя и как скучаю по тебе, по твоей прекрасной улыбке, по твоим особенным мелочам, которые ты мне говорила, а иногда ты звонила просто, чтобы сказать: "Привет, мамочка, я так тебя люблю". Я любила тебя гораздо больше. Я люблю тебя, я буду скучать по тебе, спасибо за то, что ты такая замечательная дочь. Покойся с миром, моя малышка», - сказано в письме.

Сисси скончалась в окружении близких 7 октября. Она боролась с болезнью Альцгеймера.

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