Концерт Лолиты отменили по просьбе семей участников СВО

Концерт певицы Лолиты отменили по просьбе семей участников СВО
Шоу певицы и актрисы Лолиты, которое анонсировалось на 17 октября в ДК "Сатурн" в Раменском, отменили.
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По информации канала "360", выступление исполнительницы не состоится все по той же причине - из-за ее участия в "голой" вечеринке (мероприятие было признано пропагандой ЛГБТ, запрещенного в РФ движения).
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Как стало известно изданию, с просьбами запретить выступление Лолиты "обратились патриотические активисты, в том числе семьи участников СВО". Они подчеркнули, что недавний облик певицы противоречит установленным в нашем обществе моральным нормам.
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Информация об отмене концерта есть на сайте ДК.
В начале года в Раменском также не удалось провести концерт Лолиты.