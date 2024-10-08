Аль Пачино рассказал о расставании с матерью сына

Легендарный актер Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной. Об этом артист заявил в интервью изданию People.
84-летняя звезда «Крестного отца» признался, что сейчас не состоит в любовных отношениях с 30-летней Нур Альфаллой, которая родила ему сына Романа в 2023 году. Информацию подтвердил один из представителе Пачино.
«Аль и Нур — очень хорошие друзья, они дружат уже много лет, а также воспитывают своего общего сына Романа», — рассказал инсайдер.
Сама девушка никак не комментировала отношения с Аль Пачино.
Ранее стало известно, что культовый актер нарушил многолетнюю традицию церемонии вручения премии «Оскар».