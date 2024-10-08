Богомолов судится с подрядчиками почти на полмиллиона рублей

Театр на Малой Бронной, руководителем которого является режиссер Константин Богомолов, подал в суд на подрядчиков. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», сумма исков превышает 402 тысячи рублей.

Накануне театр направил четыре заявления в Арбитражный суд в отношении ряда компаний. Они выступали подрядчиками по монтажу отопительных систем, производству деревянных конструкций, благоустройству ландшафта. Кроме того, одна из организаций занимается производством мыла и моющих средств. В каждом иске указано, что он связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки.

Напомним, что этим летом Богомолов возглавил еще одно художественное учреждение — театр Романа Виктюка. В июле его переименовали в театр-сцену «Мельников» в честь создателя занимаемого им здания, архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

В сентябре режиссер заявлял, что оба учреждения сохранят свою автономию, будут работать с разными репертуарами и командами. Он подчеркивал, что у него нет желания превращать театр-сцену «Мельников» в «филиал театра на Бронной».