Кинокритик рассказал, что происходит с карьерой Данилы Козловского

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал, что актер Данила Козловский попал в «серый список» актеров. Именно поэтому он сейчас не появляется в новых проектах. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

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После начала СВО Козловский попал в скандал. Из-за поездки в США его лишили работы в России, так как поклонники посчитали его отпуск эмиграцией. Публично в негативном ключе о нем высказывался глава ФПБК Виталий Бородин, из-за чего Данила судился с ним. Правосудие в итоге встало на сторону актера. Но его карьере в России это не помогло.

Сейчас Козловский не снимается в кино и сериалах, не посещает светские мероприятия и кинофестивали. О том, почему от работы с актером отказываются, рассказал кинокритик Голубчиков. Он признался, что есть «серый список» актеров, и в нем числится Данила.

«У нас есть некий «серый» список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», - поделился Александр Голубчиков.

К слову, пользователи Сети отмечают, что Данила соскучился по сцене и съемкам. Об этом говорит и то, что он начал общаться с подписчиками в соцсетях. Во всей этой ситуации его поддерживает возлюбленная Оксана Акиньшина.

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