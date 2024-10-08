Бойфренд Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню. Николай Сердюков в беседе с журналистами заявил, что готов написать для избранницы трек.

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Пара побывала на премьере фильма про группу «Руки Вверх!». Сердюков рассказал, что готов как Сергей Жуков, посвятить любимой музыкальное произведение. Они не отходили друг от друга ни на шаг и даже с корреспондентами общались вместе.

Бородина высказалась о группе и заявила, что «Руки Вверх!» являются легендарным и вечным явлением, а их песни будут актуальны много лет.

«Сергей единственный - ну, на пару вместе с "Иванушками", наверное, - кто удержал свою аудиторию. Но больше никто не собрал "Лужники". Он большой молодец, умница. Это Артист с большой буквы, который до сих пор своей добротой, своим теплом и своими ностальгическими песнями поднимает нам настроение. Потому что эти песни актуальны даже для нашего поколения, даже для моих детей», – поделилась Ксения.

Известно, что Жуков посвящает жене произведения. Телеведущая улыбнулась после вопроса о том, хотела бы она, чтобы любимый посвящал ей треки. А ее бойфренд не растерялся и прямо ответил на вопрос.

«Хорошо! Обязательно будет песня! Я вам обещаю!» – цитирует Николая газета «Жизнь».

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