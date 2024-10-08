Налоговая заблокировала счета новой фирмы Аниты Цой

Счета новой фирмы певицы Аниты Цой, которая выпускает эксклюзивные домашние соленья, заблокировала налоговая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Компания «Фудстар» открылась в апреле 2024 года. Продукция организации продается под брендом «Цойкины рецепты» и позиционируется как домашние заготовки премиум-класса, созданные по авторским рецептам певицы. Цены разные: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за кимчи по-корейски.

Исполнительница активно продает товары на маркетплейсах, а недавно огурцы и помидоры от «Фудстар» прорекламировала ее подруга и коллега Наташа Королева. Она призналась, что именно соленья от Аниты заряжают ее «позитивом и сексуальностью».

Однако в ближайшее время с продажей заготовок могут возникнуть проблемы. Цой вовремя не подала налоговую декларацию, из-за чего ФНС временно приостановила операции по счетам компании.