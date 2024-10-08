Отцу Киркорова запретили водить машину

Отец популярного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров принимает препараты, которые не совместимы с вождением автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, 92-летний отец поп-короля нуждается в уходе и помощи. Он находится под наблюдением ряда специалистов, в том числе кардиолога, невролога и психиатра, и принимает препараты, среди побочных действий которых несовместимость с вождением автомобиля и другими занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

«При этом запрет водить машину может сильно ударить по Киркорову-старшему. Ранее ему грозило аж 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Все - за лихачество», - утверждает канал.

Напомним, что в этом году Бедрос Киркоров был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи выявили у него сердечную недостаточность, а также заболевание головного мозга. В прошлом году Бедросу Киркорову потребовалась медицинская помощь из-за астмы.