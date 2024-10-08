Макаревич* выступает перед россиянами за 10 млн рублей

Музыкант Андрей Макаревич*, готов выступать перед россиянами на корпоративах за 100 тысяч евро (около 10 млн рублей). Как сообщает Telegram-канал Shot, артист при этом поставил условия - концерт должен проходить не в РФ, а в гримерку нужно поставить девять бутылок с алкогольным напитком.

Сейчас Макаревич* с «Машиной времени» активно берет частные мероприятия за границей. Музыканты выезжают с командой из 14 человек. Гостиницы — исключительно пятизвездочные, с тренажерным залом, бассейном и SPA. В бюджет также должны быть заложены суточные: 100 долларов (около 9 тысяч рублей) в день на человека.

В гримерке «Машины времени» должны быть три бутылки теплой, дорогой водки, три бутылки виски Chvas Regal 18-летней выдержки, а также три бутылки сухого итальянского вина. Кроме того, нужно поставить домашние соленья, несколько порций форшмака, сырная и рыбную нарезки, цыпленок табака. До приезда группы их следует завернуть в пищевую пленку.

Рокеры также отказываются общаться с любой прессой без согласования, а также требуют список всех спонсоров мероприятия. За нарушение райдера предусмотрены штрафы до 50%.

*признан Минюстом России иностранным агентом