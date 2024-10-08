Певица Натали призналась, что сильно похудела после смерти мужа

Певица Натали заявила, что сильно похудела после смерти мужа Александра Рудина. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Певица Натали тяжело пережила смерть мужа. По словам знаменитости, она была «совсем изможденная», поэтому ей пришлось поменять пищевые привычки. Это позволило Натали набрать вес.

«Наблюдаю за собой и меняю привычки. Особенно сейчас пришлось вернуться к питательности, а то совсем изможденная была. Сейчас, вроде бы, немножко набрала вес», — высказалась знаменитость.

Певица призналась, что у нее всего 2 приема пищи в день. Натали убеждена: организм сам решает, когда надо поесть.

«Ем дважды в день, утром и вечером, без обеда. Раньше почему-то так получалось — я пропагандировала, что хорошо бы питаться почаще маленькими порциями», — резюмировала Натали.

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