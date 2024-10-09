Названа сумма, которую P. Diddy готов заплатить за молчание своей жертве

Обвиняемый в торговле людьми американский продюсер и рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) пошел на сделку с одной из своих предполагаемых жертв. Об этом пишет издание Radar.

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По данным источника, музыкант согласился выплатить свыше 6 млн долларов (более 575 млн рублей) мужчине, который якобы был его секс-рабом.

Сам пострадавший заявлял, что его много лет назад наняли, чтобы он поучаствовал в диких играх самого Комбса и его бывшей девушки Кэсси. В настоящий момент представители знаменитости желают добиться молчания мужчины — естественно, с помощью денег. Уточняется, что в их интересах позаботиться не только о том, чтобы не утекли еще какие-либо сведения о P. Diddy, но и сохранить репутацию его экс-возлюбленной.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что друзья P. Diddy решили заплатить жертвам, чтобы те не раскрыли их имена в исках.