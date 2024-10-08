Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори расстались и готовятся к разводу. Об этом пишет TMZ.

По словам источников, пара еще несколько недель назад сообщила близким о своем расставании, после чего супруга артиста решила поехать в Австралию, чтобы провести время с семьей.

Причина решения возлюбленных неизвестна. Один из собеседников портала рассказал, что рэпер говорил людям из своего окружения, что планирует переехать в Токио и развестись.

Ранее Канье Уэст с женой спровоцировали слухи о проблемах в отношениях. Отмечалось, что пару, известную совместными выходами в свет, последний раз видели вместе 20 сентября в Японии.