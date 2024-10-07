Сразу несколько концертов Мацуева отменили в российском городе

Сразу несколько концертов народного артиста России Дениса Мацуева отменили. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Новосибирскую филармонию.

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Как уточняет источник, выступления в Новосибирске должны были пройти 5, 6 и 7 октября, но не состоятся по причине болезни пианиста.

«Концерты Дениса Мацуева переносятся на начало ноября в связи с его болезнью», — сообщили в филармонии.

Ранее сообщилось, что в прошлом году музыкант переболел коронавирусом и рассказал о состоянии своего здоровья.