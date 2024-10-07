«Был удивлен и шокирован»: Кашпировского заметили в неожиданном месте

Гипнотизер Анатолий Кашпировский замечен на юбилейном концерте Алексея Елистратова из группы Revolvers, возглавлявшей отечественные хит-парады в конце 90-х — начале нулевых. Внезапное появление гипнотизера в зале удивило зрителей и выступавших на сцене, передает корреспондент URA.RU.

Советский гипнотизер, как известно, вернулся к своей деятельности. Он провел сеансы в Москве, которые не обошлись без скандала. 85-летний Анатолий Михайлович даже успел устроить потасовку с журналистами, пытавшимися задать ему несколько вопросов. Впрочем, на днях Кашпировский, видимо, решил переключиться от скандалов и отдохнуть.

Советского гипнотизера заметили в весьма неожиданном месте. Анатолий Михайлович внезапно появился на юбилейном концерте Алексея Елистратова из группы Revolvers. В Центральный Дом работников искусств, где проходило выступление легендарного коллектива, Анатолий Михайлович пришел со спутницей. Кашпировский занял место неподалеку от выхода из зала, рядом с Наталией Гулькиной. Зрители, заметив Анатолия Михайловича, изрядно удивились.

«Время идет, а он совсем не меняется, — шушукались они. — Словно законсервировался! Дай Бог всем нам так выглядеть в 85 лет!».

Сам Кашпировский в этот вечер со зрителями не контактировал. На протяжении концерта он внимательно смотрел за происходящим на сцене. Судя по выражению лица психотерапевта, работой Елистратова он был доволен. Правда, в отличие от других поклонников, в разгар концерта вскочивших со своих мест, танцевать Кашпировский не стал. Зато его спутница активно снимала происходящее на телефон и подпевала.

Скандал на сеансе Кашпировского попал на видео

Сам Елистратов заявил: для него появление в зале Кашпировского стало большой неожиданностью. Корреспондентам URA.RU артист признался, что не ожидал увидеть именитого гипнотизера среди зрителей.

«Мы лично не знакомы, — объяснил нам Алексей. — Но, когда я вышел на сцену и на второй или третьей песне, увидел Анатолия Михайловича в зале, был приятно удивлен и даже шокирован. Для меня он — человек — легенда. Конечно, мне было приятно, что он пришел, как зритель, к нам на концерт. Надеюсь, ему все понравилось, и он остался доволен».

К слову, в этот вечер Елистратов признался, что время тишины для него закончилось. В последний год солист Revolvers записал несколько новых хитов, и пообещал впредь надолго не уходить со сцены.