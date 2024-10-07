Джейми Ли Кертис раскрыла секрет преображения Линдси Лохан

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, в чем кроется секрет преображения ее партнерши по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан. Об этом она сообщила изданию People.

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По словам Джейми, Лохан помог «режим мамочки» и забота о сыне.

«Она всегда находится в режиме мамочки. Видно, что ей это просто нравится. На самом деле, ее очень трудно вывести из этого состояния заботы. И это ей явно к лицу», — заявила актриса.

В июле стало известно, что у Линдси и ее супруга, арабского бизнесмена Бадера Шаммаса, родился сын, которого назвали Луай.

Ранее сообщалось, что Лохан удивила фанатов своим внешним видом, появившись на светском мероприятии впервые после рождения малыша.