Молодая возлюбленная Аль Пачино променяла 84-летнего актера на комика

Молодую возлюбленную актера Аль Пачино Нур Альфаллу заподозрили в измене. Продюсер провела ночь в отеле в Лос-Анджелесе в компании 68-летнего комика Билла Мара. Об этом сообщил таблоид Page Six.

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Папарацци засняли 30-летнюю Нур, когда они с Биллом покидали гостиницу. Знаменитости сели в черную машину и вместе куда-то уехали. Примечательно, что до встречи с предполагаемым любовником у продюсера был ужин с Аль Пачино. Они встречались в ресторане в Западном Голливуде.

Пока неизвестно, какие отношения у Альфалла с 68-летним телеведущим. Актер слухи о неверности возлюбленной не прокомментировал.

Напомним, что Нур является не только девушкой Аль Пачино, но и матерью его ребенка. В июне прошлого года она родила звезде четвертного наследника. Мальчика назвали Романом. Когда актер узнал о появлении на свет малыша, то сначала не поверил, так как был уверен, что больше не может иметь детей. Однако тест ДНК подтвердил его отцовство.

Ранее Аль Пачино рассказал, что едва не умер от коронавируса.