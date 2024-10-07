Болгар эмоционально отреагировала на признание Дурова о потере ребенка

Ирину оскорбило поведение отца своих детей

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Накануне российский предприниматель Павел Дуров опубликовал на личной странице в Сети шокирующий пост. Бизнесмен признался, что из-за недавнего ареста пострадала его девушка Юлия Вавилова. На фоне стресса избранница создателя мессенджеров потеряла ребенка. Сердце малыша перестало биться 4 октября. В своем сообщении Павел указал, что она не была создана для этой «войны».

Слова предпринимателя сильно задели предполагаемую мать его детей Ирину Болгар. Женщина уже не первый месяц публично выясняет отношения с Павлом. Пройти мимо столь сенсационного признания она не смогла. На странице личного блога Ирина написала, что она вообще-то тоже оказывалась в подобной ситуации. Однако Дуров не был столь сентиментальным.

«„Она не создана для войны“, — сказал Дуров о своей новой девушке. Дорогой, ты полагаешь, что „я создана для войны“?… Твой бывший пресс-секретарь публично высказывался против меня, упомянув про шантаж. О каком шантаже речь? Я что-то требую?» — отметила Ирина.

Болгар написала, что она, как и Вавилова, оказалась однажды одна в чужой стране. Женщина вспомнила, что в 2013 году Павел бросил ее, столкнувшись с проблемами с законом в России. Ирина на тот момент тоже была беременна. По словам Болгар, данная ситуация Дурова тогда особо не волновала.