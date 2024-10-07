Первый канал перенес премьеру фильма Познера

Показ первой серии документального многосерийного фильма журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Ранее канал собирался показать серию вечером 7 октября. Выяснилось, что в это время в эфир должна выйти премьера фильма о БРИКС. Познер также подтвердил перенос в беседе с RTVI.

«Как мне объяснили, это связано с путаницей, которая у них произошла с орбитами на Дальний Восток», — сказал журналист, отметив, что без переноса выпуск увидели бы только «полстраны».

Сам Познер подчеркнул, что Первый канал предупредил его об изменениях.

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Напомним, что журналист сотрудничал с каналом до 2022 года. В его эфире выходила авторская передача «Познер», однако после начала спецоперации выпуск прекратили. В сентябре гендиректор Константин Эрнст рассказал, что телеведущий вернется с новой передачей под названием «Турецкая тетрадь».