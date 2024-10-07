18-летняя невеста Григория Лепса публично призналась певцу в чувствах

Летом в СМИ начали активно обсуждать роман 62-летнего певца Григория Лепса и 18-летней студентки Авроры Кибы. После окончания Московской экономической школы девушка поступила в Лондонский колледж моды и ехала из России без артиста.

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Теперь избранница музыканта вышла на связь в соцсети и призналась ему в чувствах, намекнув, что скучает.

В сентябре Аврора Киба, которая планирует стать дизайнером, переехала жить в Лондон, где она теперь учится в колледже моды — London College of fashion. Студентка, оставившая в России Григория Лепса, с которым, по слухам, у нее роман, опубликовала в личном блоге фото и видео с певцом. Девушка намекнула, что скучает по возлюбленному.

«Любят потому, что любят. Для любви не нужна иная причина», — подписала один из снимков Аврора Киба, сопроводив его цитатой из романа Пауло Коэльо «Алхимик».

Также избранница артиста поделилась роликом, который ей прислали подписчики. На кадрах были запечатлены фрагменты совместных выходов в свет Авроры Кибы и Григория Лепса с премии МУЗ-ТВ, «Новой волны» и других мероприятий.

Недавно девушка призналась, что, находясь в Лондоне, «безумно скучает по Москве». Тем временем певец пока не комментирует свои отношения с Авророй Кибой и активно гастролирует по России.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года. Пара не раскрывает подробности отношений, но неоднократно появлялась вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. При этом, по информации СМИ, в окружении знаменитости утверждают, что все серьезно.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс намекнул на тайную свадьбу с Авророй Кибой.