Серов назвал неожиданную причину наличия пустых кресел на его концерте

Певец Александр Серов вступил с сольным концертом в Кремле и объяснил наличие пустых кресел в зале пробками на дорогах из-за плохой погоды.

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Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» отметил со сцены, что не может ждать опоздавших.

«Идет дождь: небольшой такой хаос. Но руководство заставляет меня начинать этот концерт. Поэтому ко мне претензий, я надеюсь, не будет», - приводит mk.ru слова Серова.

Между исполнением хитов певец активно общался со зрителями и пребывал в хорошем расположении духа. В разгар концерта он внезапно начал говорить о патриотизме и выразил уверенность, что страна выдержит все невзгоды, тяготы, которые на нее обрушиваются.

«Но все-таки русская душа - она крепка, она сильна. И мы сделаем все, чтобы суметь выдержать все эти невзгоды, тяготы, которые на нас обрушиваются. Мы сделаем все, чтобы ситуацию сделать в свою пользу, чтобы она стала позитивной», - сказал Серов.

Ранее Александр Серов осудил эмигрировавших деятелей культуры, которые удостоились почетных званий в России. По его мнению, такие артисты обязаны в трудный период быть со своей страной.