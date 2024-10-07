Раскрыты результаты обследования Александра Збруева

Представители Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» рассказали о результатах обследования народного артиста РСФСР Александра Збруева.

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Врачи не выявили у звезды фильма «Большая перемена» серьезных патологий.

«Главный врач сказал директору театра Марку Варшаверу, что нет никакой патологии. Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит», - сказали ТАСС в пресс-службе «Ленкома».

Напомним, Александр Збруев 69 лет жизни отдал сцене «Ленкома». Он пережил пять художественных руководителей театра.

4 октября легендарный актер почувствовал себя плохо. Ему понадобилась медицинская помощь из-за жалоб на удушье. На данный момент Збруев находится в больнице им. Боткина.

Также сообщалось, что после тщательной диагностики организма Збруева врачи выявили у него патологию головного мозга, которая могла развиться из-за перенесенного инсульта.